Incêndio atinge parque chileno de Torres del Paine Cerca de 350 brigadistas chegaram nesta sexta-feira ao parque nacional de Torres del Paine, no sul do Chile, para combater um incêndio florestal que nos últimos três dias destruiu 8.500 hectares de bosque nativo. A Força Aérea do Chile enviou aviões e helicópteros para combater as chamas, mas as aeronaves ainda não puderam iniciar as operações de combate às chamas por causa das condições climáticas adversas.