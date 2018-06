Incêndio atinge prédio da rádio pública francesa, em Paris

PARIS - Um incêndio atingiu nesta sexta-feira, 31, a Maison de La Radio - o complexo da rádio pública francesa -, em Paris, informou o jornal Le Monde.

O fogo começou nos andares superiores do prédio, que precisou ser esvaziado. A programação da Rádio França teve de ser interrompida e todas as transmissões ao vivo no local foram suspensas.

A emissora France Info interrompeu a programação de forma repentina às 12h52 (9h52 pelo horário de Brasília) após a locutora anunciar um incêndio e a ordem do diretor para todos os funcionários deixarem o prédio.

As primeiras imagens do acidente na Maison de la Radio, situada perto do rio Sena no oeste da cidade, mostravam nuvens de fumaça que saíam dos últimos andares. Vários caminhões de bombeiros foram ao local para apagar o incêndio.

Segundo a Rádio França, o fogo começou no sétimo andar, com um curto-circuito no sistema de ventilação. Não há informações sobre feridos.

Jean-Philippe Deniau, jornalista do site France Inter, afirmou à BFM TV que o incêndio ocorreu em uma parte que estava em obras. /EFE