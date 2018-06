Incêndio atinge prédio que desabou em Bangladesh

Quando o fogo começou, equipes de resgate tentavam salvar uma sobrevivente presa nos escombros há quatro dias. Syed Al-Amin Roman, um voluntário, disse que o fogo começou quando bombeiros tentavam cortar uma barra de metal para salvar a mulher, emitindo fagulhas.

Três participantes do trabalho de resgate ficaram feridos, disse Roman. Ainda não se sabe o que aconteceu com a mulher que eles tentavam salvar.

Pelo menos 377 pessoas morreram no desabamento do edifício, ocorrido na quarta-feira. As informações são da Associated Press.