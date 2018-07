Incêndio atinge prédio residencial de cinco andares em Londres

LONDRES - Um incêndio atinge um prédio residencial de cinco andares no bairro de West Hampstead, no noroeste de Londres, na madrugada desta quinta-feira, 26. Pelo menos 50 moradores foram retirados do local e cerca de 100 bombeiros combatem as chamas.

Segundo o diretor da estação da Brigada de Incêndios de Londres que atende a ocorrência, ainda não é possível saber o que causou o incêndio. "As chamas começaram em um apartamento no quarto andar e já estão afetando o teto, sendo visível à distância", disse.

A ocorrência foi registrada por volta de 21h (horário de Brasília, 01h no horário local). Pelo menos 50 moradores deixaram seus apartamentos durante o incêndio. Ainda não há informações de mortos ou feridos. //REUTERS