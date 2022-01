Incêndio atinge sede do Parlamento da África do Sul na Cidade do Cabo

O prédio do Parlamento da África do Sul, localizado na Cidade do Cabo — capital legislativa do país —, foi tomado por um incêndio no início deste domingo, 2. Os bombeiros estiveram presentes na sede enquanto as chamas e uma coluna de fumaça foram vistas por volta das 2h30, horário de Brasília.

"O telhado pegou fogo e o prédio da Assembleia Nacional também está pegando fogo", disse um porta-voz dos serviços de emergência da cidade à AFP, solicitando reforços no local. “O incêndio não está sob controle e há relatos de rachaduras nas paredes do prédio”, acrescentou.

Ainda não há indicação sobre a causa do acidente. As casas do Parlamento na Cidade do Cabo consistem em três seções, incluindo o edifício original e mais antigo, concluído em 1884. Os novos acréscimos — construídos nas décadas de 1920 e 1980 — abrigam a Assembleia Nacional.

Em abril do ano passado, um incêndio destruiu parte da biblioteca da Universidade da Cidade do Cabo, que abrigava uma coleção única de arquivos africanos. / AFP