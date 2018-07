Incêndio de grandes proporções deixa feridos nos Estados Unidos

REDDING, ESTADOS UNIDOS - Um incêndio de grandes proporções atravessou duas pequenas comunidades no norte da Califórnia e atingiu a cidade de Redding nesta sexta-feira, 27. As chamas já destruíram diversas casas e edifícios, incluindo um prédio histórico que abrigava uma escola. Informações oficiais confirmam diversos feridos, mas não registram nenhuma morte.

Segundo Scott McLean, porta-voz do Departamento de Corpo de Bombeiros que combate as chamas, o incêndio devastou as comunidades de Shasta e Keswick antes de atravessar o rio Sacramento e atingir o município de Redding, o mais populoso da região com 92 mil moradores. "O fogo está se movendo muito rápido e está destruindo tudo em seu caminho", disse.

McLean confirmou que diversas pessoas, entre residentes e bombeiros, ficaram feridas durante o incêndio, mas não detalhou o número de vítimas nem a gravidade dos ferimentos. Até o momento, nenhuma morte foi registrada.

Na quinta-feira, 26, os bombeiros tentaram construir muros de contenção para evitar a propagação das chamas, mas não tiveram sucesso.

"É um diabo de uma luta", disse McLean. "Eles estão fazendo tudo que podem. Eles estão lutando uma batalha agora."

O incêndio começou na última segunda-feira, 23, e triplicou de tamanho na quinta-feira, atingindo 115 quilômetros quadrados de extensão. Além do tamanho, os bombeiros enfrentam dificuldades devido às altas temperaturas, a baixa umidade e os fortes ventos que atingem a região.

Estado de emergência

Devido ao grande número de incêndios em todo o Estado, o governador da Califórnia, Jerry Brown, declarou estado de emergência. A medida autoriza o governo estadual a deslocar fundos de emergência aos municípios atingidos.

Além das chamas em Redding, um incêndio florestal atinge há dias o Parque Nacional de Yosemite, no sul do Estado, levando à retirada de emergência de visitantes e turistas. Até o momento, um quarto das chamas já foi controlado Um bombeiro morreu e outros seis ficaram feridos durante os trabalhos.

Na comunidade de Clayton, na baía de São Francisco, uma casa foi destruída e outras 100 continuam em risco após os bombeiros apagarem um foco na região. No extremo sul, as chamas destroem áreas do Monte San Jacinto.

Um dos piores casos ocorre na cidade de Idyllwild, onde uma parede de fogo bloqueia a principal estrada de acesso e saída da cidade. O incêndio começou na quarta-feira, 25, e cresceu rapidamente em poucas horas, atingindo 19 quilômetros quadrados de extensão. Mais de três mil moradores da cidade e arredores receberam ordem de deixar suas residências imediatamente. De acordo com as autoridades locais, as chamas foram provocadas por um homem identificado como Brandon McGlover, de 32 anos. Ele foi detido sob cinco acusações de incêndio culposo. //ASSOCIATED PRESS