Incêndio de grandes proporções devasta cidade de Dukezong na China

Um incêndio de grandes proporções, que se alastrou por mais de dez horas durante a madrugada deste sábado, devastou uma antiga cidade tibetana, no sudoeste da China. A cidade, Dukezong, em Shangri-la, é um ponto turístico do país. Até agora, não há informação sobre possíveis vítimas, tampouco sobre as causas do incêndio.

O fogo teve início no começo da madrugada na cidade que tem mais de mil anos e é conhecida por suas preservadas ruas antigas, estruturas e cultura tibetana.

Mais de dois mil bombeiros, soldados, policiais, funcionários e voluntários locais combateram as chamas, que só foram controladas quase onze horas depois, informou o governo local.

Segundo autoridades, centenas de casas foram destruídas em Dukezong. A maioria das estruturas eram feitas de madeira e o fogo se espalhou facilmente por causa do tempo seco, informou a mídia estatal. Fonte: Dow Jones Newswires.