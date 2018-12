Incêndio deixa 9 mineradores presos em mina na Rússia

MOSCOU - Um incêndio neste sábado deixou nove mineradores presos dentro de uma mina de potássio na cidade russa de Solikamsk, nos montes Urais, segundo informou a empresa Uralkalii, proprietária do local de exploração e maior produtora mundial de fertilizantes potássicos.

"As equipes de resgate já estão trabalhando", acrescentou o comunicado divulgado pela empresa.

Os mineradores estão presos a uma profundidade de 363 metros, de acordo com uma fonte citada pela agência "Interfax", que detalhou que "as equipes de resgate puderam descer até 338 metros, mas tiveram que parar devido à elevada temperatura".

Até o momento, as equipes de socorro não conseguiram estabelecer contato com os mineradores presos. Segundo um porta-voz do serviço regional de supervisão de mineração, o incêndio pode ter sido provocado por uma explosão de metano, tanto espontânea como por causa de descumprimento das normas de segurança.