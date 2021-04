Incêndio deixa ao menos 27 mortos em hospital de Bagdá para pacientes com covid-19

Pelo menos 27 pessoas morreram e 46 ficaram feridas em um incêndio ocorrido neste sábado, 24, em um hospital no sudeste de Bagdá. A unidade foi equipada para abrigar pacientes com covid-19.

O incêndio no hospital Ibn Khatib na área da Ponte Diyala, na capital iraquiana, ocorreu depois que um acidente causou a explosão de um tanque de oxigênio.

O chefe da unidade de defesa civil iraquiana disse que o incêndio começou no andar designado para a unidade de terapia intensiva pulmonar e que 90 pessoas foram resgatadas do hospital, segundo a agência de notícias estatal INA.

O primeiro-ministro iraquiano, Mustafa al-Kadhimi, ordenou uma investigação sobre o incidente. "O acidente é evidência de negligência e, portanto, ordenei que uma investigação fosse iniciada imediatamente e que o gerente do hospital e os chefes de segurança e manutenção fossem detidos junto com todos os envolvidos”’, declarou. / Com informações da Reuters.