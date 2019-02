Incêndio deixa 70 mortos e pelo menos 50 feridos em Bangladesh

DACA - Pelo menos 70 pessoas morreram em um incêndio de grandes proporções nesta quarta-feira, 21, em Daca, capital de Bangladesh. As chamas atingiram diversos edifícios no mercado popular de Chawkbazar, na parte antiga da cidade.

Ao menos 50 pessoas, incluindo mulheres e crianças, ficaram feridas e foram transferidas para diversos hospitais da região. Centenas de pessoas lotaram os centros médicos em busca de informações sobre familiares.

"Até agora, 70 corpos foram recuperados. O número pode subir a medida que as buscas continuem", afirmou Julfikar Rahman, diretor do Corpo de Bombeiros local.

Cerca de 200 homens atuaram no combate ao incêndio que começou por volta das 22h35 desta quarta, 20, no horário de Brasília, em um armazém de produtos de plástico conhecido como Haji Wahed Mansion. Poucas horas depois, o prédio foi arrasado pelas chamas e começou a ficar inclinado, enquanto o fogo se espalhava para cerca de sete ou oito edifícios vizinhos.

Os trabalhos de resgate são coordenados por Sayeed Khokon, representante do gabinete do prefeito de Daca. "Nossa prioridade agora é apagar completamente o fogo e atender os feridos", disse Khokon.

As causas do incêndio são desconhecidas. Testemunhas apontam que a explosão de um cilindro de gás dentro de um automóvel estacionado na frente do armazém de produtos de plástico pode ser a explicação para as chamas. \ EFE e Reuters