Incêndio destrói 26 casas e deixa 29 pessoas feridas na Austrália

Equipes de busca encontraram 26 casas destruídas ou seriamente danificadas após um incêndio massivo que fugiu de controle durante dias em fazendas e florestas no sul da Austrália, disseram autoridades nesta segunda-feira.

Centenas de bombeiros aproveitaram a melhora das condições climáticas recente para tentar conter o fogo que arrasou 12.500 hectares de terras em colinas a noroeste da capital do estado de South Australiam, Adelaide, de acordo com o governador local, Jay Weatherill.

Desde o início do incêndio na sexta-feira, 29 pessoas ficaram feridas ou foram hospitalizadas com condições como asma grave. A única vítima grave é agricultor que tem suspeitas de lesões na coluna vertebral, de acordo com a rede de televisão Network Ten.

O corpo de bombeiros do país disse em comunicado que o fogo não tinha crescido significativamente nesta segunda-feira, mas as condições climáticas devem piorar com previsão de temperaturas mais altas e ventos mais fortes no final da semana.

O clima quente e com ventos que provocou o incêndio na sexta-feira e no sábado, forçando milhares de moradores a abandonar suas casas, melhorou no domingo, quando o nível de classificação de perigo de fogo foi reduzido do nível mais alto.

Incêndios destrutivos são comuns em grande parte da Austrália durante os meses de verão. Em 2009, os incêndios mataram 173 pessoas e destruíram mais de duas mil casas no estado de Victoria. / AP