Incêndio destrói 50 imóveis na Califórnia

Entre os imóveis destruídos, os bombeiros ainda não sabem quantos eram residenciais, mas cerca de 3.500 casas ainda estão ameaçadas pelo fogo, disse Daniel Berlant, porta-voz do Corpo de Bombeiros. Cerca de 1.900 bombeiros participaram do combate ao fogo na cidade de Manton, no norte da Califórnia.

O fogo avança rapidamente é um dos mais graves em andamento no oeste dos Estados Unidos, onde um raio trouxe um início precoce para o período de incêndios. Também na Califórnia, um incêndio na floresta nacional de Plumas se expandiu com ajuda do vento e ameaça cerca de 900 casas.

Em Washington, o serviço meteorológico nacional alertou para o extremo perigo de incêndio provocados por tempestades de raios. No último fim de semana, raios provocaram incêndios menores nos Estados de Colorado, Idaho e Utah. As informações são da Associated Press.