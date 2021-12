Incêndio destrói 580 casas e força evacuação em duas cidades dos EUA

Um incêndio florestal destruiu cerca de 580 casas nesta quinta-feira, 30, e obrigou a evacuação de milhares de moradores das cidades de Superior e Louisville, no estado do Colorado, Estados Unidos. De acordo com autoridades locais, o governador da localidade, Jared Polis, declarou estado de emergência para mobilizar fundos e fornecer apoio estatal por meio do envio, entre outros, de tropas da Guarda Nacional.

O incidente começou antes do meio-dia (hora local) e em questão de horas destruiu edifícios e inúmeras áreas de terreno. O Serviço Meteorológico Nacional em Boulder relatou rajadas de vento entre 128 e 160 quilômetros por hora.

"Não ficaríamos surpresos se houvesse feridos ou mortos", disse Joe Pelle — xerife do território de Boulder, onde as localidades atingidas estão — em entrevista coletiva. Ele ainda alertou sobre a magnitude e intensidade do incêndio que ocorreu em uma área "tão densamente povoada".

O jornal Colorado Sun revelou que pelo menos seis pessoas foram tratadas por queimaduras.

Pelle indicou, conforme o jornal, que o incêndio possa ter sido originado por queda de linhas de transmissão na relva. Porém, reforçou que a investigação pode demorar dias. Um shopping center e um hotel também foram afetados.

De acordo com estimativas das autoridades, o fogo devastou cerca de 640 hectares./ EFE