Incêndio destrói asilo e mata 16 na Ucrânia Um incêndio destruiu um asilo para idosos no oeste da Ucrânia neste domingo, matando 16 pessoas, de acordo com autoridades locais. O Ministério das Emergências afirmou, em nota, que mais 11 pessoas foram feridas no incêndio na vila de Bile, cerca de 300 quilômetros da capital Kiev. Haviam 25 residentes e dois funcionários do prédio de madeira e concreto quando o fogo começou pouco depois da meia-noite. Os bombeiros lutaram por cinco horas até que o incêndio fosse apagado. A causa do fogo ainda não foi determinada. As informações são da Associated Press.