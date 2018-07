Incêndio em asilo na Ucrânia deixa pelo menos 16 mortos

KIEV - Pelo menos 16 pessoas morreram neste domingo, 10, e outras 11 ficaram feridas em um incêndio em um asilo na localidade de Beloye, no noroeste da Ucrânia, informa o Ministério de Emergências do país.

Segundo o boletim oficial, o incêndio começou depois da meia-noite e arrasou 800 metros quadrados do único andar do imóvel. Os bombeiros sufocaram o fogo volta das 5h30 hora local (23h30 do sábado em Brasília).

Onze pessoas, três delas em estado grave, foram internadas no hospital de Dubrovitski. Dois dos três feridos graves eram membros do pessoal do asilo.

As primeiras investigações apontam que o fogo pode ter sido provocado por imprudência ou distração das pessoas que estavam na instituição.