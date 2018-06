Incêndio em Bangladesh mata sete pessoas, diz polícia

Segundo autoridades, o incidente teve início na noite da quarta-feira e logo no início do dia seguinte os corpos das vítimas foram encontrados pelos bombeiros. Um oficial da polícia e o proprietário da fábrica estão entre os mortos, disseram.

A confecção ficava no primeiro e segundo andar do prédio, de acordo com as autoridades, enquanto os pisos superiores eram usados como complexo residencial.

O incêndio ocorreu apenas duas semanas depois do desabamento de um edifício em Bangladesh, que matou pelo menos 803 pessoas. As informações são da Associated Press e da Dow Jones.