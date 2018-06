Incêndio em condomínio residencial deixa ao menos 13 mortos no Vietnã

HO CHI MINH, VIETNÃ - Ao menos 13 pessoas morreram e diversas ficaram feridas nesta sexta-feira, 23, em um incêndio em um condomínio na cidade de Ho Chi Minh, capital econômica do Vietnã.

+ Explosão por vazamento de gás mata três pessoas na Itália

+ Cerca de 90 casas são destruídas por incêndios florestais na Austrália

As chamas no complexo de apartamentos Carina Plaza começaram nos andares inferiores e se propagaram rapidamente para o restante do edifício. "Treze pessoas morreram e mais de 10 ficaram feridas. Morreram por asfixia", declarou uma fonte do governo local que pediu anonimato.

+ Incêndio causa mortes em complexo hoteleiro em Manila

+ Explosão em prédio na cidade britânica de Leicester deixa quatro mortos e quatro feridos

As autoridades investigam as causas do incêndio, mas acreditam que ele teve início no estacionamento subterrâneo, segundo o site de notícias oficial VietnamPlus. As chamas foram controladas pelos bombeiros depois de várias horas.

As equipes resgataram mais de 100 pessoas que ficaram presas nos andares superiores em razão da fumaça. Imagens publicadas no portal VNExpress mostravam moradores com toalhas no rosto para se proteger da fumaça, outros pedindo ajuda nas varandas, e os bombeiros fazendo o resgate com o auxílio de escadas e guindastes.

Relembre: Incêndio mata 11 idosos no Japão

O condomínio de luxo inclui vários edifícios de 15 a 22 andares, uma piscina e uma quadra de tênis, e está localizado em um bairro residencial da antiga Saigon. / AFP e EFE