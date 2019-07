Incêndio em estúdio de animação deixa um morto e 37 feridos no Japão

TÓQUIO - Ao menos uma pessoa morreu e outras 37 ficaram feridas, sendo dez gravemente, em um incêndio de origem supostamente criminosa que destruiu um estúdio de animação em Kyoto, no oeste do Japão, informaram os bombeiros nesta quinta-feira, 18. O suposto autor, com cerca de 40 anos, foi preso pela polícia.

LEIA TAMBÉM > Whisky é derramado em rio nos Estados Unidos

De acordo com informações da emissora de TV estatal NHK, uma pessoa não identificada jogou um líquido que se parece com gasolina nas instalações da Kyoto Animation por razões ainda desconhecidas.

A emissora afirmou que um dos vizinhos do prédio relatou ter ouvido um barulho alto como uma explosão, antes do incêndio começar.

"Está confirmada a morte de uma pessoa não identificada", declarou o porta-voz dos Bombeiros de Tóquio. Ao que parece, o incêndio começou por volta das 10H30 local (22H30 em Brasília) na Kyoto Animation, que produz séries de sucesso para a TV.

A empresa, com cerca de 160 funcionários, foi criada em 1981 e produz programas de cinema e anime para a televisão. Entre suas produções estão K-ON! e A Melancolia de Haruhi Suzumiya. / AFP e EFE