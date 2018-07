Incêndio em fábrica de fogos de artifício mata 40

A fábrica Om Siva Shakti é uma das maiores da cidade de Sivakasi, sul da Índia. De acordo com a agência de notícias Press Trust of India, cerca de 300 pessoas estavam no local quando este pegou fogo. Grandes quantidades de fogos de artifício e material para produção estavam armazenados, pois importantes festivais hindus serão celebrados neste mês.

A imprensa local afirma que as labaredas foram controladas cerca de três horas depois do início do incêndio. Emissoras de televisão reportaram que as equipes de resgate temem que o número de mortos seja ainda maior. As informações são da Associated Press.