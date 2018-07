Incêndio em fábrica de fogos de artifício na Índia mata 33

A maioria dos mortos trabalhava na fábrica na cidade de Sivakasi, o centro da indústria indiana de fogos de artifício, a cerca de 540 quilômetros a sudoeste da capital do Estado, Chennai.

Canais de televisão mostraram grandes nuvens de fumaça saindo da fábrica, com repetidos estouros de fogos de artifício ao fundo. As equipes de resgate utilizaram macas improvisadas para transportar as vítimas para ambulâncias.

A polícia não conseguiu determinar quantos dos 250 trabalhadores da fábrica permaneceram presos dentro do local enquanto o incêndio ficava fora de controle.

"Nós não conseguimos entrar na fábrica por causa da fumaça. O número de vítimas pode subir", disse o vice-chefe de polícia, que se identificou apenas como Ramamurthy, à Reuters.

O fogo começou nos armazéns totalmente abastecidos e as chamas e a fumaça se espalharam rapidamente pela fábrica. Uma explosão ocorreu enquanto produtos químicos para os fogos de artifício estavam sendo misturados pela manhã, segundo a polícia.

(Reportagem adicional de Sankalp Phartiyal)