Incêndio em fábrica de plásticos em Bangladesh mata 13 funcionários

Segundo o oficial dos bombeiros Mohammed Farhaduzzaman, o fogo já estava sob controle e o departamento daria início a uma busca para encontrar mais vítimas. Ele disse ser incerta a quantidade exata de pessoas desaparecidas, mas sobreviventes informaram que ao menos 70 trabalhadores estavam dentro do prédio quando as chamas começaram a se alastrar pela fábrica de cinco andares.

A autoridade afirmou que ao menos 13 corpos foram recuperados dos destroços, e outras três pessoas foram enviadas ao hospital com queimaduras. Moradores locais disseram ao jornal Daily Star que a indústria reciclava materiais plásticos para produzir embalagens de alimentos.

As condições de segurança nas fábricas de Bangladesh chamaram a atenção da comunidade internacional nos últimos anos. Em 2012, um incêndio em uma confecção de vestuário matou 112 trabalhadores, e, em 2013, mais de 1,1 mil pessoas morreram no desabamento de um prédio que abrigava cinco tecelarias. Fonte: Associated Press.