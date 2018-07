Incêndio em fábrica de roupas em Bangladesh deixa 120 mortos

DHAKA - Pelo menos 120 pessoas morreram no sábado, 24, à noite após um incêndio que tomou conta de uma fábrica de roupas de oito andares em Dhaka, capital de Bangladesh, segundo informações do Corpo de Bombeiros.

Alguns trabalhadores disseram que a saída de emergência estava bloqueada e que os seguranças não conseguiram abrir o portão principal depois que a fumaça tomou conta do local.

Rina Khatun, uma operária da fábrica, disse que conseguiu escapar porque estava no piso térreo quando ocorreu uma explosão. "Aqueles que estavam nos andares de cima não tiveram uma chance", contou.

Bangladesh é o segundo maior exportador do mundo de roupas. Essa indústria é um motor crucial para a pobre economia do sul da Ásia, respondendo por cerca de 80% das exportações, com ganhos de US$ 19 bilhões no ano financeiro encerrado em 30 de junho de 2012. Mas o aumento da publicidade em torno das condições não seguras e insalubres nas 5 mil fábricas do país tem levantado críticas de grupos de direitos humanos. As informações são da Dow Jones.