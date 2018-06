Incêndio em fábrica de sapatos na China deixa 16 mortos

O fogo tomou conta da fábrica Dadong, na cidade de Wenling, província de Zhejiang , informo a emissora de televisão CCTV. Os bombeiros levaram cerca de três horas para combater o incêndio e resgataram mais de 20 pessoas.

A emissora não informou como o fogo teve início. Esse tipo de fábrica costuma ter em seu interior grande quantidade de adesivos e outros produtos químicos inflamáveis.

Acidentes industriais são frequentes na China. Em junho de 2013, 121 pessoas morreram num incêndio numa fábrica de processamento de frango no nordeste do país. O fogo foi provocado por um curto-circuito, mas como as saídas de emergência estavam bloqueadas, como descobriram posteriormente investigadores, os funcionários ficaram presos no interior da instalação. Fonte: Associated Press.