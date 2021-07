Incêndio em fábrica deixa ao menos 19 mortos em Bangladesh

RUPGANJ — Pelo menos 19 pessoas morreram após incêndio em uma fábrica de alimentos e bebidas em Bangladesh, informaram autoridades locais nesta sexta-feira, 9. As chamas eclodiram numa fábrica em Rupganj, perto da capital Daca, na tarde de quinta, e continuam ativas 24 horas depois. Além dos mortos, há pelo menos 30 feridos, incluindo trabalhadores que tiveram de pular pelas janelas para escapar do fogo.

Não foi possível confirmar até o momento quantas pessoas estavam no prédio, mas as muitas famílias que se reuniram nos arredores para procurar seus parentes indicam que o balanço final de vítimas pode ser muito mais alto.

Os bombeiros também resgataram outras 25 pessoas que se refugiaram no telhado do edifício. "Quando o fogo for contido, começaremos a busca por sobreviventes no interior da fábrica", disse Debashish Bardhan, porta-voz do corpo da equipe.

Mohammad Saiful, um dos trabalhadores que conseguiram escapar do prédio em chamas, confirmou que havia dezenas de empregados na fábrica. “No terceiro andar, as portas que davam acesso à escada estavam fechadas. Há colegas que falam que havia 48 pessoas lá dentro, não sei o que aconteceu com elas”, disse.

Os incêndios são frequentes nas fábricas de Bangladesh devido ao não cumprimento de normas de segurança. Em fevereiro de 2019, pelo menos 70 pessoas morreram em um grande incêndio em um prédio residencial em Daca, onde produtos químicos haviam sido armazenados ilegalmente. Em abril de 2013, uma oficina de alfaiataria desabou e 1.138 trabalhadores morreram lá dentro./AFP