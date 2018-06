Incêndio em fábrica mata 7 pessoas em Bangladesh

O incêndio na fábrica Smart ocorreu apenas dois meses depois de um outro incêndio matar 112 trabalhadores em outra fábrica perto da capital, levantando questões sobre normas de segurança e de tratamento dos trabalhadores da indústria de roupas de Bangladesh, de US$ 20 bilhões, que exporta roupas para as principais varejistas ocidentais. O país tem mais de 4.000 fábricas de confecção.

A causa do incêndio não foi imediatamente identificada, afirmou o funcionário do corpo de bombeiros Abdul Halim. As informações são da Associated Press.