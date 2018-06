Incêndio em hospital mata 12 pessoas em Taiwan

PEQUIM - Doze pessoas morreram nesta terça-feira, 23, após um incêndio atingir o Hospital Sinying, na cidade de Tainan, no sul de Taiwan. As informações são da agência oficial "Xinhua".

Os serviços de resgate da cidade atenderam outras 60 pessoas por inalação de fumaça, confirmou o Departamento de Saúde de Tainan. O incêndio teve início às 3h30 locais. Os bombeiros conseguiram extinguir as chamas em um pouco menos de uma hora e retiraram 115 pessoas do edifício.

A príncípio, segundo as primeiras informações, o fogo começou em um dos centros de atendimento médico do hospital. Por enquanto, não se sabe ainda as causas do incêndio.