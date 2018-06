Incêndio em hospital psiquiátrico mata dezenas na Rússia

MOSCOU - Um incêndio matou 37 pessoas em um hospital psiquiátrico russo, nesta sexta-feira, 13. Foi o segundo incêndio com mortes no mesmo tipo de clínica neste ano, fato que deve intensificar o debate sobre os serviços públicos e especialmente sobre o atendimento a pacientes mentais no país.

Várias instituições estatais, como escolas e hospitais, sofreram incêndios na última década na Rússia, país também muito propenso a acidentes industriais e nos transportes. Críticos veem nisso sinal de uma cultura de negligência que teria sido alimentada pelo estilo centralizador do presidente Vladimir Putin.

O incêndio desta sexta-feira ocorreu durante a madrugada, numa ala degradada que abrigava doentes graves no hospital da aldeia de Luka, na província de Novgorod, entre Moscou e São Petersburgo. Aparentemente, alguns pacientes sob sedação morreram.

Os bombeiros precisaram percorrer 45 quilômetros para chegar ao hospital e a neblina retardou o acesso dos profissionais. As autoridades já haviam solicitado a interdição da ala que pegou fogo, feita de madeira, tijolos e concreto.

Um inquérito criminal federal foi aberto após o incêndio para apurar se houve negligência. Incêndios com grande número de mortes não têm sido raros em instituições estatais na Rússia. Em abril, um incêndio em um hospital psiquiátrico perto de Moscou matou 38 pessoas./ REUTERS