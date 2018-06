Incêndio em hotel deixa 6 mortos e 3 feridos Um incêndio em um hotel da cidade de Fukuyama, na Província de Hiroshima, no sudoeste do Japão, deixou ontem seis mortos e três feridos - dois estão internados em estado grave. O hotel de 18 quartos tinha 20 hóspedes no momento em que o incêndio começou. As autoridades japonesa não sabem a causa do fogo, que queimou totalmente o telhado e vários andares do prédio de concreto.