Incêndio em instalação de gás mata 10 no México

REYNOSA, MÉXICO - Um incêndio ocorrido nesta terça-feira, 18, em um centro receptor de gás natural operado pela Petróleos Mexicanos (Pemex), perto da fronteira do México com os Estados Unidos, provocou a morte de pelo menos dez pessoas, informou a empresa. O incêndio ocorreu nesta manhã em um polo operado pela Pemex em Reynosa, que faz fronteira com a cidade texana de McAllen, após uma explosão.

A causa do acidente ainda é desconhecida e os danos materiais estão sendo calculados. A imprensa local disse que o número de feridos pode superar os 40.

De acordo com a Pemex, o combate às chamas durou cerca de duas horas. A Pemex não informou se havia feridos.

Nas últimas semanas, instalações da Pemex em Tamaulipas haviam sofrido outros dois incêndios. Vários incêndios em instalações da Pemex já foram atribuídos a vazamentos de dutos causados por quadrilhas que roubam combustível.

Com AP e Reuters