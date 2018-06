Incêndio em loja de departamento mata 17 nas Filipinas

As vítimas eram funcionários que dormiam em uma loja do centro comercial onde ocorreu o incêndio, em Butuan, uma pequena cidade situada na ilha de Mindanao, indicou ao diário "Inquirer" Lawrence Fortun, prefeito adjunto do município. Fortun explicou que no momento do incêndio havia 22 empregados dentro do centro comercial, cujas portas estavam fechadas por fora.

Três dos funcionários conseguiram escapar com vida das chamas ao pularem do segundo andar, informou o canal "ABC-CBN". Os sobreviventes explicaram que o fogo começou depois de uma explosão e que se propagou por vários estabelecimentos do centro comercial. As autoridades estão investigando as causas do incêndio, que os bombeiros demoraram três horas para extinguir.