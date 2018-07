Incêndio em mina de carvão deixa 28 mineiros presos na China

PEQUIM - Vinte e oito mineiros permanecem presos em consequência de um incêndio em uma mina de carvão na província oriental chinesa de Shandong, informou a agência oficial Xinhua nesta quinta-feira, 7.

No momento do acidente, 91 trabalhadores estavam no interior da mina, situada na localidade de Zaozhuang e propriedade da empresa Fanbei. O incêndio pode ter sido provocado por dano em um aparelho compressor.

As equipes de resgate continuam trabalhando no local do acidente e, por enquanto, conseguiram resgatar 63 mineiros.

A mina foi ampliada em junho do ano passado para aumentar sua produção, que atualmente é de 150 mil toneladas anuais, e em outubro o poço passou por inspeções de segurança obrigatórias.