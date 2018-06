Incêndio em mina deixa 18 desaparecidos na África do Sul

A empresa afirmou em um comunicado que 486 trabalhadores ficaram presos, quando o foco começou a 2.300 metros abaixo da superfície. A porta-voz da companhia Charmane Russell disse que todos, exceto 18 trabalhadores, foram contabilizados logo após as 9h (horário local) na mina Kusasalethu, localizada próxima da cidade de Carletonville, na província de Gauteng.

Segundo a Harmony Gold, 389 foram resgatados com segurança para a superfície. A empresa afirmou que o fogo tinha sido contido e que as operações de resgate continuam. Fonte: Associated Press.