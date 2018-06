Incêndio em ônibus no Casaquistão mata ao menos 52 pessoas

ASTANA - Ao menos 52 pessoas morreram no incêndio de um ônibus que viajava no noroeste do Casaquistão, anunciaram as autoridades locais. Somente cinco sobreviveram.

As primeiras informações apontam que os passageiros eram de nacionalidade uzbeque. Imagens publicadas nas redes sociais mostravam o veículo, que circulava por uma estrada em meio às montanhas nevadas, totalmente carbonizado pelas chamas.

O acidente aconteceu por volta das 10h30 (3h30 em Brasília), na região de Aktobe, a principal cidade do noroeste do Casaquistão, perto da fronteira russa, anunciou o Ministério de Situações de Emergência do país, em um comunicado.

"Havia a bordo 55 passageiros e 2 motoristas. Cinco receberam assistência médica e as outras 52 pessoas morreram", acrescentou a pasta, sem informar as causas do incêndio.

O ônibus tinha placa de origem casaque, mas levava uzbeques, disse Ruslan Imankulov, representante do Ministério. Segundo ele, o veículo começou a pegar fogo de repente.

O veículo fazia o trajeto entre a cidade russa de Samara, às margens do Rio Volga e perto da fronteira casaque, e Shymkent, no sul do Casaquistão, ainda de acordo com o Ministério. / AFP