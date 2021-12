Incêndio em prédio comercial no Japão deixa pelo menos 27 mortos

Pelo menos vinte e sete pessoas morreram devido a um incêndio no quarto andar de um movimentado prédio comercial no centro de Osaka, a maior cidade do oeste Japão, nesta sexta-feira, 17. A polícia investiga a possibilidade do incidente ter origem criminosa.

O primeiro alerta de fogo ocorreu por volta das 10h20 da manhã (horário local) e foi controlado após 20 minutos. Equipes de resgate carregaram pessoas para fora do prédio em macas, conforme informou a emissora nacional NHK.

O incêndio destruiu uma área de cerca de 200 pés quadrados do prédio de oito andares, localizado próximo a uma estação ferroviária na cidade portuária. O quarto andar, onde se acredita ter começado as chamas, abrigava uma clínica médica especializada em medicina interna e psiquiatria.

Em declarações à NHK, Ai Sekizawa, especialista em incêndios da Universidade de Ciência de Tóquio, chamou episódio de "chocante". “Não sabemos os detalhes ainda, mas pequenos edifícios com vários locatários às vezes têm apenas uma escada de emergência”, disse, acrescentando que um incêndio perto da saída pode ter causado a morte por asfixia ou inalação de fumaça enquanto as pessoas tentavam escapar.

Em 2019, outro incêndio em um estúdio de animação em Kyoto, mais uma cidade no oeste do Japão, deixou 33 pessoas mortas e dezenas feridas. / NYT