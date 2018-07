Incêndio em prédio mata 7 pessoas, entre elas 2 crianças, na Rússia

MOSCOU - Sete pessoas, entre elas duas crianças, morreram nesta quinta-feira, 8, em um incêndio que atingiu um prédio na cidade de Sars, região de Perm, nos montes Urais, informou o Ministério da Rússia para Situações de Emergência.

O fogo começou no telhado do imóvel e se alastrou por uma área de 450 metros quadrados segundo a assessoria de imprensa da pasta governamental. Os bombeiros conseguiram resgatar 40 pessoas do edifício. As autoridades ainda não sabem qual foi a causa do incêndio.