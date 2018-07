Incêndio em prédio na Alemanha mata mãe e sete filhos

Outras três pessoas foram resgatadas do edifício em chamas. Entre elas, a avó das crianças. A família era de origem turca. O embaixador da Turquia na Alemanha se dirigiu à cidade onde ocorreu o incêndio, perto de Stuttgart.

Autoridades foram avisadas do incêndio às 3h30 (6h30 do horário de Brasília). Depois que as chamas foram controladas, bombeiros encontraram os corpos de uma mulher de 40 anos e de sete dos seus 10 filhos, com idades entre 6 meses e 16 anos, em dois quartos do apartamento da família. Os nomes das vítimas não foram divulgados.

A polícia e os promotores disseram que o fogo possivelmente começou nesse apartamento. Em comunicado, eles disseram que o aquecedor estava no foco das investigações, mas outra causa técnica também era possível. As investigações podem se estender por semanas, conforme as autoridades.

Uma associação cultural turco-alemã tem um escritório no térreo do edifício. A polícia afirmou que não havia nenhuma indicação de que o incêndio possa ter sido iniciado deliberadamente ou de um possível ataque racista.

Na Turquia, o vice primeiro-ministro Beki Bozdag disse que o incêndio era "um incidente muito triste". "Queremos que seja investigado exaustivamente, sem deixar qualquer espaço para dúvidas", disse ele. "Esperamos que o fogo não seja o resultado de um incêndio criminoso." As informações são da Associated Press.