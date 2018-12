Incêndio em prédio na Índia mata 5 pessoas

De acordo com a polícia, pelo menos cinco pessoas morreram após um incêndio no 11º andar de um prédio residencial, nesta quinta-feira, em Mumbai, capital financeira e de entretenimento da Índia.

O oficial de polícia Sushil Kamble afirmou que uma pessooa foi hospitalizada, nesta quinta-feira, após reclamar de problemas com a respiração por conta da fumaça do incêndio. O prédio tem 15 andares. A causa do fogo não foi imediatamente esclarecida. O incêndio consumiu o 11º andar antes de ser apagado pelos bombeiros. A agência de notícias Press Trust of India afirmou que um bombeiro ficou ferido na operação de resgate de vítimas.

Incêndios são comuns na Índia, onde leis e normas de seguranças em prédios não são seguidas à risca por construtores e moradores. Em dezembro do último ano, um fogo que aconteceu à noite, em um restaurante de Mumbai, matou 15 pessoas. / AP