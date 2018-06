Incêndio em prédio residencial de Paris deixa 8 mortos

Entre os mortos havia duas crianças e dois sobreviventes estavam hospitalizados, de acordo com um porta-voz do Ministério do Interior, Pierre-Henry Brandet. Bombeiros apagaram um pequeno incêndio de papéis após a meia-noite no prédio, então foram chamados novamente duas horas depois diante de um fogo muito maior, disse um porta-voz dos bombeiros, Gabriel Plus. Não estava claro se havia relação entre os dois incidentes nem suas causas.

Quando os bombeiros chegaram pela segunda vez, várias janelas haviam sido destruídas e duas pessoas pularam de suas janelas e estavam imóveis no chão, relatou Plus. Brandet disse que o fogo começou em uma escadaria, no térreo. Vários apartamentos foram consumidos pelo fogo, além da escada, forçando as pessoas a pular. Mais de 100 bombeiros trabalharam na operação para controlar o fogo.

A prefeita de Paris, Anne Hidalgo, disse que não havia registros anteriores de problemas elétricos ou com gás no prédio e que ele estava em boas condições. O incêndio foi um dos mais mortíferos em Paris desde 2005, quando um incêndio em um hotel que abrigava imigrantes africanos deixou 24 mortos, entre eles 11 crianças. Fonte: Associated Press.