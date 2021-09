Incêndio em prisão deixa 41 mortos na Indonésia

JACARTA - Um incêndio em uma prisão superlotada na Indonésia matou ao menos 41 pessoas e feriu cerca de 80 nesta quarta-feira, 8. Um cidadão português e outro sul-africano estão entre as vítimas fatais. A causa do incêndio está sob investigação, mas a suspeita é que um curto-circuito no sistema elétrico tenha iniciado o fogo.

A ocorrência foi combatida por bombeiros durante duas horas e o efetivo policial ao redor da prisão foi reforçado para evitar a fuga de prisioneiros. Entre os 80 feridos, oito apresentam queimaduras graves, segundo as autoridades locais.

A prisão de Tangerang, localizada a 40km de Jacarta, capital do país, tem capacidade para cerca de 1,2 mil presos, mas no momento do incidente registrava mais de 2 mil detentos, segundo informações da agência de notícias AFP. O bloco C, onde ocorreu o incêndio, abrigava 122 condenados.

A Indonésia enfrenta em nível nacional um problema de superlotação do sistema penitenciário. A falta de recursos e o aumento do número de presos devido ao tráfico de drogas são os principais motivadores da crise.

Ainda não há mais informações sobre a identidade dos estrangeiros mortos no incidente. Segundo as autoridades locais, são dois homens, um de Portugal e outro da África do Sul. /AFP e REUTERS