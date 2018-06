Incêndio em refinaria da Chevron na Califórnia é apagado

A refinaria é a maior da Costa Oeste, processando mais de 240 mil barris de petróleo bruto por dia, de acordo com o site da Chevron. A companhia disse na segunda-feira que ainda não sabe se a produção será afetada. O incêndio começou por volta das 18h (horário local) de segunda-feira. Um funcionário ficou levemente ferido.

Funcionários de saúde utilizaram chamadas telefônicas automáticas para alertar os moradores. Eles foram orientados a ficar dentro de casa, desligar aquecedores, aparelhos de ar-condicionado e ventiladores, e a taparem as entradas de ar nas portas e janelas. As informações são da Associated Press.