Incêndio em sauna na Coreia do Sul deixa 2 mortos e mais de 50 feridos

SEUL - Um incêndio em uma sauna pública na cidade de Daegu, ao sul da Coreia do Sul, deixou pelo menos dois mortos e mais de 50 feridos nesta terça-feira, 19. As informações foram confirmadas pelo Corpo de Bombeiros local.

O incêndio começou por volta das 7h10 (19h10 desta segunda, 18, no horário de Brasília) nos banheiros masculinos, segundo informações concedidas pelas autoridades para agência de notícias Yonhap. Os bombeiros levaram cerca de 20 minutos para conter as chamas.

As duas mortes ocorreram por inalação de fumaça e a maioria dos feridos também foi hospitalizada por respirar gases tóxicos. Além disso, uma pessoa sofreu queimaduras graves.

As autoridades, que investigam a origem do fogo, acreditam que o número de vítimas fatais ainda pode crescer.

Os regulamentos e medidas de segurança contra as chamas da Coreia do Sul são questionadas atualmente. Em dezembro de 2017 e janeiro de 2018, dois incêndios atingiram uma academia e um hospital no país, deixando 29 e 41 mortos, respectivamente.