Incêndio em submarino nuclear dos EUA deixa 7 feridos

O incêndio teve início no final da tarde de quarta-feira num compartimento dianteiro do USS Miami, submarino nuclear classe Los Angeles, e foi apagado na manhã desta quinta-feira.

"O incêndio e os danos ficaram limitados à parte posterior da embarcação, onde estão instalados os dormitórios da tripulação e as áreas de controle e comando", disse o contra-almirante Admiral Rick Breckenridge, comandante do Grupo 2 de Submarinos, em comunicado.

"O reator da embarcação está desligado há mais de dois meses e permaneceu seguro e estável durante o evento", disse ele. Não havia armas no compartimento de torpedos do submarino no momento do incêndio, afirmou Breckenridge.

"O fogo se espalhou por partes do submarino que são de difícil acesso. O calor e a fumaça contidos nesses locais dificultou o trabalho dos bombeiros", revelou o contra-almirante.

Foi iniciada uma investigação para determinar as causas do incêndio, diz o comunicado. O submarino, que tem uma tripulação de 133 pessoas, chegou ao estaleiro naval de Portsmouth em março para passar por melhorias e manutenção. O USS Miami havia realizado uma missão de cinco meses entre julho e dezembro de 2011 na região do Mediterrâneo. As informações são da Dow Jones.