Incêndio em submarino nuclear no Maine deixa ao menos 7 marinheiros feridos

O incêndio teve início no final da tarde de quarta-feira num compartimento dianteiro do USS Miami, submarino nuclear classe Los Angeles, e foi apagado na manhã de ontem.

"O incêndio e os danos ficaram limitados à parte posterior da embarcação, onde estão instalados os dormitórios da tripulação e as áreas de controle e comando", disse o contra-almirante Rick Breckenridge, em comunicado. Foi iniciada uma investigação para determinar as causas do incêndio.