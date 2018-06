Incêndio em trem deixa ao menos 23 mortos na Índia

O trem percorria o trajeto entre Bangalore e Nanded no Estado de Maharashtra, oeste do país. O maquinista parou o veículo quando viu chamas saindo do ar condicionado de um dos vagões, informou a mídia local.

"O fogo foi agora controlado, mas há feridos. As autoridades entraram no vagão", disse à Reuters Arunendra Kumar, presidente da autoridade ferroviária indiana.

Segundo ele, 23 corpos foram encontrados.

A causa do incêndio ainda não é conhecida.

Os trens são o principal meio de transporte da maioria das pessoas que realizam longas viagens na Índia, e o sistema transporta 18 milhões de pessoas por dia. No entanto, as ferrovias são afetadas por décadas de baixos investimentos, pouca segurança e atrasos frequentes.

Segundo a imprensa local, diversas pessoas ficaram feridas no incêndio. Um jornal disse que 40 pessoas conseguiram sair do vagão que pegou fogo.

(Por Devidutta Tripathy)