Incêndio em trem mata pelo menos 46 pessoas no Paquistão

Multan, PAQUISTÃO - Um incêndio em um trem matou pelo menos 46 pessoas nesta quinta-feira, 31, no Paquistão. De acordo com o governo paquistanês, o trem estava em movimento no momento em que as chamas se espalharam pelos vagões.

De acordo com o Ministro de Ferrovias do país, Sheikh Rashid Ahmad, o incêndio teria sido provocado por um forno a gás, utilizado por passageiros do trem para cozinhar durante a viagem. O uso do forno a gás, ainda de acordo com o ministro, infringe as normas do trem.

O fogo destruiu três vagões do trem, próximo a cidade de Rahim Yar Khan, no sul da província de Punjab.

"Dois fornos a gás, utilizados para cozinhar, explodiram. Eles estavam cozinhando e usaram óleo, o que adicionou combustível ao fogo", disse o ministro. E completou: "A maioria das mortes foi de pessoas que saltaram do trem."

Baqir Housain, chefe do serviço de resgate do distrito, disse que o número de mortes pode crescer e que pelo menos 15 pessoas estão feridas.

O uso de fornos em trens é um problema recorrente no Paquistão. Passageiros costumam levá-los durante viagens longas para preparar refeições, mesmo sendo contra as normas vigentes. / AFP E REUTERS