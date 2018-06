Incêndio em trem na Índia deixa 9 mortos

O fogo tomou três vagões do trem que seguia viagem para Dehradun, no norte, nas primeiras horas da manhã, informou o porta-voz do sistema ferroviário Sharat Chandrayan.

Um trabalhador em um cruzamento alertou as autoridades sobre o fogo e o trem foi então parado e os vagões separados. O ministro das Ferrovias, Mallikarjun Kharge, ordenou a abertura de um inquérito para investigar as causas do incêndio, disse Chandrayan.

Quatro passageiros morreram carbonizados e os outros morreram sufocados, disse um funcionário da Força de Proteção de Ferrovias no local do incidente.

O trem é o principal meio de transporte para a maioria das pessoas que fazem viagens longas na Índia e a rede ferroviária transporta 18 milhões de pessoas por dia. No entanto, as ferrovias não recebem investimentos suficientes e têm histórico de acidentes e atrasos frequentes.

Ao menos 23 pessoas morreram em consequência de um incêndio no dia 28 de dezembro em um trem que seguia de Bangalore para Nanded.

(Reportagem de Krishna N Das)