Incêndio em trem na Índia deixa ao menos 23 mortos

Segundo um porta-voz do sistema ferroviário indiano, havia 67 passageiros a bordo dos dois carros do trem afetados pelo incêndio, que teve início a cerca de dois quilômetros da pequena cidade de Puttaparthi, no Estado de Andhra Pradesh.

O porta-voz relatou que o trem foi paralisado e que os dois carros em chamas foram desconectados para evitar que o fogo se espalhasse ainda mais.

Bombeiros controlaram o incêndio e recolheram 23 corpos, incluindo os de duas crianças. Mais de uma dezena de pessoas que se feriram ao pular do trem foram hospitalizadas.

O trem havia saído de Bangalore e tinha como destino a cidade de Nanded, no Estado de Maharashtra.

Acidentes são comuns na malha ferroviária da Índia, uma das maiores do mundo e que transporta mais de 18,5 milhões de passageiros diariamente. A maioria das colisões e incêndios ocorrida no país é atribuída a problemas de manutenção e falhas humanas. Fonte: Associated Press.