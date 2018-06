Incêndio em trem na Índia mata nove

Funcionários ferroviários da Índia disseram que 9 pessoas morreram após um incêndio atingir três vagões de um trem que viajava entre Mumbai e Dehradun. De acordo com a polícia, quatro pessoas ficaram feridas.

As autoridades estão tentando determinar as causas do incêndio. Ainda segundo a polícia, a maioria dos passageiros dormia quando o incêndio começou. O trem estava parado na cidade de Gholvad, no estado de Maharashtra, quando os bombeiros controlaram as chamas. /AP