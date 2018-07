Incêndio faz aeroporto de Caracas ser esvaziado As autoridades venezuelanas esvaziaram ontem o Aeroporto Internacional de Maiquetía, em Caracas, em razão de um incêndio. O Serviço de Informação ao Usuário informou que o fogo foi provocado por um curto-circuito em uma esteira de malas. No entanto, o diretor-geral do IAIM, Luis Graterol, disse que o incêndio começou na área administrativa de uma companhia aérea. Os estacionamentos também foram afetados pela fumaça e a avenida que leva ao aeroporto foi interditada. Vários voos sofreram atrasos.