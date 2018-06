Incêndio fere duas pessoas em Tóquio

Segundo informações do Corpo de Bombeiros, o fogo foi completamente apagado às 15h20 (hora local). As autoridades não forneceram a identificação dos feridos. O prédio fica a cerca de 600 metros da Estação de Sibuya, uma das mais movimentadas de Tóquio.

Circulam nas redes sociais diversas fotos de pessoas que testemunharam o incêndio. As imagens mostram as chamas generalizadas sob a ponte. O Corpo de Bombeiros informaram que a Shuto Expressway foi fechada em ambos os sentidos nas proximidades do fogo. Fonte: Associated Press.